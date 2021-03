Quintino Aires arrasa produção do 'Big Brother' e TVI reage

O jogo mereceu a atenção do comentador, que não hesitou em tecer duras críticas. "Achei uma lamentável e triste a iniciativa do 'Big Brother'. Primeiro, porque a feminilidade não se reduz às dores de parto. A feminilidade vai muito para além das dores de parto", começou por dizer.



"Depois, porque não me parece que o contributo para que homens e mulheres se consigam entender vá por uma espécie de vingança: 'Isto dói, tu não tens esta dor, então sente-a lá.' Depois, porque acho uma enorme falta de respeito pelas milhares de mulheres no mundo que nunca engravidaram e não vão nunca engravidar por várias razões, seja por decisão delas ou porque têm uma condição médica que não lhes permite. Portanto, reduzir a condição de mulher às dores de parto acho uma falta de respeito", acrescentou.



O comentador condenou a produção do programa. "E para terminar acho uma falta de respeito imenso do 'Big Brother' por todas as transsexuais porque não têm útero e nunca vão engravidar. Não são menos femininas do que todas as outras mulheres. Não gostei nada da iniciativa do Big Brother. Achei triste e lamentável", concluiu.



Perante as críticas de Quintino, a apresentadora Mafalda Castro partilhou um comunicado já no final do programa. "Tenho que fazer um comunicado porque, para além de ser moderadora aqui desta conversa óptima que temos todos os dias, também represento uma equipa da qual me orgulho muito, obviamente, e que sei que luta todos os dias para que a inclusão faça parte deste programa. Portanto, quero reforçar que o Big Brother é um programa que trata de todos temas, atividades e pessoas com respeito, seriedade e dignidade. Um formato líder mundial que visa os valores humanos e com impacto significativo na sociedade. Quero esclarecer e dar os parabéns a toda uma equipa que diariamente, e de forma incansável, leva este formato de televisão ao grande público, e que todos os comentários e opiniões dos nossos convidados são, obviamente, da sua inteira responsabilidade", disse.







