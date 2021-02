Quintino Aires nega ter apresentado queixa contra Bernardina na Comissão de Proteção de Menores

Quintino Aires, psicólogo e comentador do 'Big Brother - Duplo Impacto' negou ter feito uma queixa contra Bernardina Brito na Comissão de Proteção de Menores, que podia ter feito a concorrente do reality show perder o filho. O assunto surgiu depois da concorrente ter feito várias confidências sobre momentos bons e maus na 'Curva da Vida', onde recordou a altura em que lutou contra uma queixa feita na Proteção de Menores quando saiu do programa 'A Quinta', em 2016, tendo chegado a acusar Quintino de ser o autor.



Esta madrugada, no 'Extra' do programa, o comentador negou que tenha sido o autor da queixa e esclareceu a acusação feita pela concorrente, dizendo acreditar que Bibi não fez esta "confusão" por maldade, mas apenas por esquecimento.

"Ela refere que há uma queixa feita na Comissão de Proteção de Menores na sequência dela ter entrado na casa (A Quinta). E ela já referiu o meu nome a isso e já no passado tinha feito isso. Na altura quando ela associou, eu quis saber, porque achei que era demasiado rápido e era uma queixa anónima, e eu quando faço queixas nunca as faço anónimas e foi tão rápido que eu quis perceber o que realmente tinha acontecido", começou por dizer. "O que eu percebei é que a queixa feita na Comissão entrou antes da Bernardina entrar na casa, logo não é por ela estar na casa", acrescentou.



Questionado sobre porque é que o seu nome foi associado à queixa, o psicólogo explica: "Porque na altura eu também era comentador (A quinta) e a pessoa que apresentava o programa perguntou-me uma opinião sobre uma atitude que tinha tido o filho deles quando lá tinha entrado e eu fiz uma interpretação sobre isso. Na sequência disso, isso é aproveitado para justificar a queixa que já tinha havido antes dela ter entrado e aqui está a ser associado a como já há uns anos a Bernardina associou".



Psicólogo esclareceu a situação no 'Extra' do reality show.