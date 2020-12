Quintino Aires responde às acusações de mãe de Zena: "Ela não foi mais do que uma intriguista"

Na última quarta-feira, dia 9, durante a emissão da tarde do programa 'Big Brother – A Revolução', Quintino Aires aproveitou o tempo de antena para responder ao "recado" deixado pela mãe de Zena. A mãe da concorrente foi uma das convidadas a marcar presença no 'Extra' da passada segunda-feira, para comentar a relação da filha com o concorrente André Abrantes.





Odília aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem ao comentador do reality show da TVI.





"Queria dar uma resposta ao Quintino Aires. A minha relação com o meu marido está estável e os valores que eu passo à Zena é de uma relação muito estável que tenho com o pai", começou por dizer.





"O Dr. Quintino passou a ideia, entre palavras, que a minha relação com o meu marido não era boa e que eu queria passá-la para a minha filha. A minha relação com o pai da Zena é das mais puras, daí a Zena ser educada e ter os valores que tem. Nunca na vida ia passar uma relação tóxica, se a tivesse, à minha filha", acrescentou.





Face às acusações, Quintino Aires diz tratar-se de "falta de atenção" por parte da mãe da concorrente, que não percebeu a mensagem que o psicólogo quis transmitir no programa.





"Admiro bastante que nesta edição haja uma participação tão grande das famílias, porque enriquece muito o programa. Agora as famílias [que] têm este espaço têm que ouvir com atenção.", disse.





"O que é que a mãe da Zena acabou por fazer? (…) Não ouve com atenção e depois faz intrigas. Eu classifico como intriga o que ela fez. Ele deve ficar chocada com isto, mas eu quero que ela saiba que é isto que eu penso. Ela não foi mais do que uma intriguista. Ou seja, não ouviu com atenção uma conversa e vem num espaço como este, que é o programa da estação, mandar um recado dizendo que tinha sido dito o que não foi dito", esclareceu o psicólogo.