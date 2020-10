Racismo contra Meghan preocupa príncipe Duque de Sussex contra o preconceito.

O príncipe Harry admitiu que não tinha perceção da dimensão da problemática do racismo até se casar com Meghan Markle. O duque de Sussex falou sobre o tema numa entrevista com Patrick Hutchinson, ativista do movimento Black Lives Matter, e admitiu que sua educação privilegiada na realeza britânica não o preparou para entender e enfrentar o assunto e o manteve alheio do problema.



"Talvez pela minha educação e vivências, eu não tinha ideia do que era realmente o preconceito, nem sequer que existia desta maneira. Então, por mais triste que seja, demorei muitos e muitos anos para perceber isso. Só me apercebi depois de viver um dia ou uma semana no lugar da minha mulher", disse Harry em entrevista à ‘G.Q.’ O príncipe repudia qualquer comportamento racista e defende a igualdade de género em todas as situações.

