Rafaella Szabo é casada com o belga Axel Witsel com quem tem três filhos História de amor entre a estudante de Marketing e o ex-jogador do Benfica começou há cerca de dez anos.

Rafaella Szabo e Axel Witsel

Foto: DR: Twitter

Miguel Azevedo

A história entre Rafaella Szabo e Axel Witsel começou há cerca de dez anos, ela estudante de Marketing e ele já jogador da bola. Apaixonaram-se e acabaram por casar (hoje têm três filhos). Rafaella é apaixonada por fotografia e multiplica-se em ações de caridade, como aquela que, em 2015, a levou a esquecer uma suposta traição do marido com a norte-americana Analicia Chaves.



Com 33 anos, é um dos motores da seleção belga. Começou a jogar no Standard Liège com apenas 9 anos, em 2004, e só sairia do seu clube do coração em 2011, para assinar pelo Benfica. Seguiram-se Zenit, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid.



