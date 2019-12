Rainha abandonada por mais um familiar no Natal

É mais uma baixa no Natal da família real britânica.Camilla revelou que só irá estar por breves momentos, na manhã de Natal, no Palácio, mas que depois irá passar o dia com a sua própria família.Recorde-se que foram várias as vozes que se insurgiram contra os duques de Sussex por terem tomado a decisão de deixar a rainha sozinha no Natal.As polémicas em torno da casa real britânica não páram de aumentar. Este será também um Natal tenso devido às controversias em torno do príncipe André, envolvido em vários escândalos sexuais.A imprensa britânica diz que André está furioso e que pretende escrever um livro a revelar os principais escândalos da família. A rainha está muito abalada com toda a situação.