Rainha de Inglaterra gasta mais de 30 mil euros em prendas de Natal

Monarca inglesa compra mais de 600 presentes para oferecer no Natal.

15:56

Segundo a imprensa internacional, a Rainha Isabel II de Inglaterra compra mais de 600 presentes no Natal. Os previlegiados são nada menos do que os seus familiares, amigos e até os seus funcionários! A avó do Príncipe William gasta, aproximadamente, cerca de 30 mil euros em prendas.

A larga agenda e a quantidade avultada faz com que seja impossível comprar individualmente cada presente, mas nem por isso, a rainha se esquece dos que lhe são mais próximos.

"Os presentes, normalmente, são um voucher que poderá ser trocado por qualquer livro, ou uma pequena peça em porcelana da loja de lembranças do palácio, ou um pequeno pudim de Natal (iguaria típica do Reino Unido) dentro de uma caixa", revelou uma fonte do palácio.

Apesar de não escolher os presentes individualmente, a rainha faz questão de os entregar em mãos, numa sala onde são reunidos todos os seus funcionários, agradecendo-lhes por toda a dedicação.