Rainha de Inglaterra prepara contra-ataque a Harry e Meghan após polémicas

01:30

Vânia Nunes





De acordo com o jornal ‘The Sun’, a monarca não tolera mais acusações e pediu aos advogados para passarem essa mensagem aos duques de Sussex.



A rainha Isabel II está a ter aconselhamento jurídico para responder ao que considera serem “ataques repetidos” por parte do neto Harry e de Meghan Markle desde que saíram da família real inglesa.De acordo com o jornal ‘The Sun’, a monarca não tolera mais acusações e pediu aos advogados para passarem essa mensagem aos duques de Sussex.

Desde 2020 que o filho mais nova da princesa Diana e a antiga atriz estão no centro da polémica, mas a situação agravou quando deram uma entrevista polémica a Oprah Winfrey, na qual fizeram partilhas graves sobre o que se passa no Palácio. Agora, Harry está a escrever a sua biografia e já fez saber que nada ficará de fora.



“Se alguém for nomeado no livro e for acusado de algo diretamente, poderá ser uma calúnia e infringir os direitos à privacidade. Há preocupações com o facto do público americano poder acreditar no que o Harry e a Meghan dizem”, disse uma fonte à publicação.