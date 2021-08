Rainha emérita Sofia mostra que a paz voltou a reinar na família real espanhola

Felipe e Letizia com as filhas e a rainha Sofia em Maiorca

Foto: Ballesteros/EPA

01:30

Rute Lourenço





A fotografia serviu para acalmar os rumores de tensão, que constantemente são atribuídos à relação de Sofia com Letizia. Nesta ocasião, a família mostrou-se unida durante uma saída para jantar, com a mãe de Felipe VI a surgir ladeada pelas netas, as infantas Sofia e Leonor.



A imagem já vai sendo rara, mas na noite do último sábado, a rainha emérita Sofia mostrou que a paz voltou a reinar na família real espanhola ao juntar-se ao filho Felipe VI, à nora Letizia e às netas nas férias em Maiorca.A fotografia serviu para acalmar os rumores de tensão, que constantemente são atribuídos à relação de Sofia com Letizia. Nesta ocasião, a família mostrou-se unida durante uma saída para jantar, com a mãe de Felipe VI a surgir ladeada pelas netas, as infantas Sofia e Leonor.

Uma paz aparente que para muitos é estudada e que serve para reforçar a imagem de paz na família, enquanto o rei Juan Carlos continua a cumprir o seu exílio, no Dubai.





No entanto, há quem diga que a relação entre sogra e nora nunca foi e dificilmente algum dia será pacífica, com os feitios de Letizia e Sofia a chocarem e as discussões a sucederem-se no Palácio da Zarzuela. Publicamente, também já chegaram a dar vida a algumas desavenças que não passaram despercebidas.