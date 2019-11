Rainha furiosa com decisão de Meghan Markle

06:00

Está instalada a polémica na casa real britânica e tudo por causa da decisão de Harry e Meghan Markle de passarem o Natal longe da rainha e de Kate Middleton e William.De acordo com a imprensa britânica, o casal deverá viver a quadra nos Estados Unidos, junto do bebé Archie e da mãe da duquesa, mas não está descartada a hipótese de ficarem em Inglaterra, mas não se juntarem à família real no Palácio.A decisão está a deixar a rainha triste com o neto e a ex-atriz. Segundo a imprensa britânica, Isabel II não está satisfeita com o comportamento do casal nos últimos tempos e mais descontente está ainda com a divisão que está criada na família, com o afastamento entre os irmãos William e Harry.O mal-estar começou ainda na altura do casamento dos duques, devido a um desentendimento entre Kate e Meghan.