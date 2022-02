Rainha Isabel II aprova título de rainha consorte para Camilla

Rainha Isabel II assinalou os 70 anos de reinado

Foto: Direitos Reservados

07 fev 2022 • 01:30

Na mensagem em que assinala os seus 70 anos de reinado, Isabel II fez questão de homenagear Camilla, deixando claros os seus desejos de que esta fique com o título de Rainha consorte, no momento em que Carlos for coroado."Quando, na plenitude dos tempos, o meu filho Carlos se tornar Rei, sei que [o povo britânico] dará a ele e à sua mulher Camilla o mesmo apoio que me deu; e é o meu desejo sincero que, quando esse tempo chegar, Camilla seja conhecida como Rainha consorte".Com estas palavras, a monarca reforçou a sua estima pela segunda mulher do marido. Em dezembro, a Rainha já tinha promovido Camilla com o título de Dama Real da Ordem da Jarreteira, a mais elevada das ordens de cavalaria britânica, algo que não foi concedido a nenhum outro cônjuge dos seus filhos. No entanto, até aqui, considerava-se que a mulher de Carlos seria apenas princesa consorte.A duquesa da Cornualha ficou "sensibilizada e honrada" com as palavras da rainha. Carlos também reagiu: "Estamos profundamente conscientes da honra que representa o desejo da minha mãe."