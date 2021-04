Rainha Isabel II cancela celebrações dos seus 95 anos

15:53

previstas devido à morte do marido, Filipe de Edimburgo, com quem viveu 73 anos.Segundo o jornal 'The Telegraph',. Ao contrário do que tem acontecido nos anos anteriores,. Além disso,. De recordar que em 2020 este momento também não aconteceu devido à pandemia da Covid-19.A imprensa britânica afirma ainda que mesmo que Filipe de Edimburgo ainda estivesse vivo, a celebração do aniversário da rainha Isabel II seria calma porque aRecorde-se que as cerimónias fúnebres de Filipe de Edimburgo marcaram o reencontro da família real depois de Harry e Meghan Markle terem abanonados os seus deveres. O duque de Sussex esteve à conversa duas horas com o irmão William , depois de um ano de costas voltadas.