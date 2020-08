Rainha Isabel II chocada com escândalo de droga no Palácio

Isabel II foi confrontada com um novo escândalo que a deixou em choque.



Além dos problemas familiares que se têm feito sentir na família real britânica, agora, um dos funcionários foi detido por posse de droga.





Polícia Militar Real descobriu no Palácio de St. James nove sacos de cocaína e cetamina nos pertences de um dos guarda-costas de sua majestade. A investigação está em curso e o militar que prestava serviço à mãe do príncipe Carlos já foi levado pelas autoridades.

De acordo com a mesma publicação,o funcionário, guarda-costas da monarca de 93 anos, foi retirado de imediato das funções e impedido de comparecer em cerimónias reais.



"Podemos confirmar que um soldado da Coldstream Guard foi preso por suspeita de crime de drogas pela Polícia Militar Real", confirmou um porta-voz do exército.



De momento, as autoridades estão a investigar de que forma o soldado em questão conseguiu transportar as substâncias ilícitas para o interior do loca, que, apesar de não ser a residência oficial da família real, é local de culto que deve ser respeitado.



Enquanto a investigação estiver em curso, o regimento de guardas vê-se obrigado a redobrar a segurança da família real britânica e assegurar o bom funcionamento do Palácio de St. James.

Segundo o 'DailyMail', a