Rainha Isabel II de olhos postos em Kate Middleton

O’Megxit’, nome como ficou conhecida a saída de Harry e Meghan da realeza britânica, deixou marcas profundas na rainha que, agora, quer evitar a todo o custo que os erros do passado se repitam.Num documentário recente, um especialista em assuntos da coroa britânica disse mesmo que Isabel II está de olhos postos em Kate Middleton e no príncipe William para evitar polémicas e erros no comportamento.Apesar da vigilância mais apertada, a rainha Isabel II não esconde que é uma fã incondicional da postura de Kate, que aprendeu a admirar.Os elogios à mulher de William são uma constante, no entanto, a monarca quer manter-se "atenta a tudo o que acontece"., diz uma fonte.