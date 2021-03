Rainha Isabel II define prioridades em tempos de pandemia horas antes de entrevista polémica

01:30

Este domingo à tarde, horas antes de ir para o ar a polémica entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey, Isabel II dirigiu-se ao país no âmbito do Commonwealth Day Service, e fez questão de deixar bem claro quais são as suas prioridades.









Num discurso gravado na Abadia de Westminster, em Londres, no mesmo local onde, no ano passado, num evento semelhante, os duques de Sussex fizeram sua última aparição antes de renunciarem às suas obrigações monárquicas, a rainha falou em “dedicação ao dever”, “compromisso” e elogiou todos aqueles na Commonwealth que durante a pandemia se sacrificaram pelos outros. A rainha, de 94 anos, destacou ainda a importância de “união” e “reflexão” nestes tempos tão difíceis.

Alguns acreditam que o discurso de Isabel II incluía algumas mensagens dirigidas a Harry e Meghan, que ajudaram a Casa Real a marcar uma posição antes da polémica entrevista ser exibida. A mesma que, segundo algumas fontes do Palácio de Buckingham, Isabel II se recusou a ver.





‘CBS Presents Oprah with Meghan and Harry’, com a duração de duas horas, foi exibida na passada madrugada (começou às 01h00 de domingo para segunda-feira, hora de Portugal) nos Estados Unidos. Hoje, a ITV exibe-a no Reino Unido.