Rainha Isabel II deixa o trono nos Barbados

rainha Isabel II

01:30

Vânia Nunes

Isabel II deixou de ser chefe de Estado dos Barbados, antiga colónia inglesa, que se torna, a partir de hoje, uma república. Sandra Mason, de 72 anos, que era governadora-geral, foi eleita a nova Presidente da República do país, que conquistou a independência em 1966. "Chegou a hora de deixar totalmente para trás o nosso passado colonial", afirmou Mason, que toma hoje posse.Aos 95 anos, a rainha Isabel II terá a partir de agora menos um reino no âmbito da conhecida Comunidade de Nações, sendo atualmente 15 os que lidera, entre os quais estão, além do Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Jamaica.Devido ao estado debilitado de saúde da monarca britânica nos últimos meses, será o filho, o príncipe Carlos, herdeiro ao trono, a marcar presença nas celebrações de transição.