Rainha Isabel II descansa súbditos ao ser vista a conduzir sozinha

Rainha Isabel II causou preocupação com ida ao hospital em outubro

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/getty images

01:30

Vânia Nunes

O Palácio de Buckingham já tinha anunciado que a rainha Isabel II aceitou com alguma "relutância" a recomendação médica de ter de descansar durante duas semanas, por isso, não causou surpresa quando foi vista a conduzir o seu Jaguar, na passada segunda-feira. A monarca de 95 anos saiu do castelo de Windsor ao volante da viatura, sem ninguém a acompanhá-la.Isabel II descansou assim os súbditos, que temiam pela sua saúde depois de ter sido obrigada a cancelar a sua agenda oficial e de ter passado uma noite no hospital, a 20 de outubro, onde se submeteu a uma bateria de exames. A rainha era esperada na cerimónia de abertura da Cimeira de Líderes Mundiais da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP26), na Escócia. Ainda assim, gravou um vídeo que foi transmitido para a audiência, no qual desafiou os políticos a passarem à ação, a pensarem nas gerações futuras e a negociarem um acordo para limitar o aquecimento global."Nenhum de nós vai viver para sempre. Não estamos a fazer isto por nós próprios, mas pelas nossas crianças e os seus filhos e por todos aqueles que vão seguir as suas pisadas", afirmou.Entretanto, durante esta pausa, Isabel II tem estado a planear a época festiva em família. De acordo com o ‘Mirror’, está "totalmente comprometida" em passar o Natal na sua casa de Sandringham, em Norfolk, como é tradição, ao contrário do que aconteceu em 2020.