Rainha Isabel II desfruta de refúgio de luxo no Reino Unido

Construído no século XI, o Castelo de Windsor é uma das muitas residências da família real britânica no Reino Unido. É aqui, no condado de Berkshire, a 40 quilómetros de Londres, que Isabel II, de 94 anos, e o marido, o duque de Edimburgo, de 99, têm cumprido o isolamento desde o início da pandemia.É também aqui que está localizada a Capela de S. Jorge, onde se realizaram vários casamentos reais.Com um total de mil divisões - algumas delas abertas ao público - Windsor ocupa um território com mais de cinco hectares repleto de jardins que a rainha gosta de percorrer a cavalo.É o mais antigo castelo ainda habitado da Europa e, em 1992, foi alvo de um incêndio que destruiu 20% da área.A Grande Sala de Receção, usada originalmente como salão de baile, com os seus candelabros e paredes douradas, é uma das divisões mais surpreendentes do castelo.Já as salas de desenho Branca, Verde e Carmesim são três dos aposentos preferidos de Isabel II, utilizados pela monarca para se dirigir aos seus súbditos. Nenhuma delas parece ter sido totalmente destruída pelo terrível fogo.