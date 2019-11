Rainha Isabel II é fã do estilo de Kate Middleton

Enquanto se distancia cada vez mais de Meghan Markle – cujas polémicas têm causado uma verdadeira revolução na casa real britânica – a rainha Isabel II mostra-se, por seu turno, íntima de Kate Middleton por quem, segundo fontes revelaram à revista ‘Vanity Fair’, sente uma grande admiração."A Kate conquistou a rainha pela forma imperturbável como gere sempre tudo e pela serenidade que mostra em todos os acontecimentos. Isso uniu-as e também a maneira como consegue gerir tão bem a vida familiar com os deveres reais", explica a fonte, acrescentando que as duas têm formas muito parecidas de encarar a vida."São ambas muito calmas. A rainha aprecia essa forma de encarar as coisas, com serenidade e força para lidar com os problemas que possam surgir."Já a mulher do príncipe Harry revela ter uma maneira completamente diferente de estar na vida e, segundo outras fontes revelam à imprensa britânica, está a deixar Isabel II furiosa, o que já não acontecia há muito na casa real britânica.As quebras de protocolo por parte da duquesa de Sussex, o passado polémico e as divisões que está a provocar no seio da família, principalmente entre os irmãos William e Harry, está a preocupar a rainha, que já terá pedido a intervenção de Kate Middleton para gerir o conflito familiar. "A personalidade de Meghan e a da rainha chocam. Tem sido muito complicado", diz a fonte.