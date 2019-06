Rainha Isabel II e o marido fazem vidas separadas

O que surpreendeu foi o facto de esta decisão ditar um afastamento entre o casal real britânico, uma vez que Philip optou por passar os seus dias na tranquilidade do campo, enquanto a rainha continua a viver em Londres, no Palácio de Buckingham.

, explica fonte próxima do palácio citada pelo jornal britânico.





Há cerca de dois anos, o duque de Edimburgo anunciou a sua retirada da vida política. Uma decisão que não surpreendeu os britânicos devido aos vários problemas de saúde que impediam o monarca de manter um ritmo de vida ativo.O tema foi abordado esta segunda-feira, 10 de junho, a propósito do 98º aniversário do duque, quando o jornal britânico 'The Sun' adiantou que o casal, apesar de ter assinalado junto a data especial, "não se via há semanas""O duque de Edimburgo tem estado em Norfolk, regressou agora a Londres para o Trooping The Colour e para estar mais próximo da família no seu aniversário"A mesma fonte adianta que o afastamento físico não impede Isabel e Philip de manter uma relação feliz e realça que o casal mantém diariamente o contato através de "longas conversas telefónicas"."Foi a forma que encontraram para ambos se sentirem bem. A rainha quer continuar a reinar, mas entende que o marido precisa de descanso", revelou a mesma fonte.