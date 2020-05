Rainha Isabel II em risco de perder 20 milhões de euros devido à pandemia

A pandemia do novo coronavírus obrigou a família real britânica a fechar os palácios que estão normalmente abertos no verão para turistas.



Essa decisão poderá fazer com que a rainha Isabel II, que sempre mostrou uma atitude positiva face a este pesadelo, possa perder até 20 milhões de euros.





O Palácio de Buckingham fatura uma verdadeira fortuna por ano com o Castelo de Windsor, o Holyroodhouse em Edimburgo, o Royal Mews, e a Clarence House, residência real em Londres.



Ao todo, estima-se que a família possa perder mais de 20 milhões de euros com esta crise.

Numa mensagem destinada à equipa, lorde Chamberlain Earl Peel, chefe da Casa Real, admitiu que a renda real deverá cair até um terço este ano, e alertou os funcionários.



"A crise já testou a resiliência, adaptação e preparação da nossa organização de várias maneiras. Também teve um impacto significativo nas atividades de toda a Casa Real. Ainda não está claro quando é que as medidas com o distanciamento social chegarão ao fim. Por isso, devemos supor que ainda podem levar muitas semanas, senão meses, até que possamos voltar aos negócios como estávamos habituados", foi a mensagem deixada aos funcionários dos palácio.