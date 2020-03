Rainha Isabel II emocionada com Harry após saída da realeza: "Serás sempre bem-vindo"

A rainha Isabel II sempre se revelou insatisfeita desde que o neto, o príncipe Harry, anunciou que queria tornar-se independente da família real britânica com a mulher, Meghan Markle Após várias tentativas para fazer o filho mais novo da princesa Diana desistir de deixar a realeza, os duques de Sussex levaram em frente a decisão.Afastada de Harry, rainha Isabel II decidiu tirar a tarde do passado domingo, dia 1 de março, para conversar com o neto, no Castelo de Windsor, e juntos desfrutarem de um momento familiar a sós antes da saída oficial dos duques de Sussex da Casa Real., revelou uma fonte ao 'The Sun'.continuou a contar a fonte, acrescentando que a rainha Isabel II fez questão de falar sobre o pequeno Archie, filho em comum de Harry e Meghan Markle, e não escondeu opor ver o bisneto tão poucas vezes., disse ainda a mesma fonte.Apesar do descontentamento evidente da rainha Isabel II em relação à decisão dos duques de Sussex, a mesma fonte garante:Recorde-se que Harry e Meghan Markle mudaram-se para o Canadá quando tomaram a decisão de deixar a família real britânica e já manifestaram a vontade de viver em Los Angeles No próximo dia 4 de março, Harry e Meghan Markle vão juntar-se para viajar até ao Reino Unido para cumprir os últimos compromissos oficiais ligados à realeza britânica.