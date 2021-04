Rainha Isabel II escreve carta de despedida ao marido

Num comovente ato de amor, Isabel II prestou, este sábado, um derradeiro tributo ao fiel companheiro de 73 anos, colocando em cima da sua urna uma carta, escrita à mão, que assinou com o nome ‘Lilibet’, alcunha pela qual o príncipe Filipe a tratava. Desolada por ver partir o amor da sua vida, aos 99 anos, a rainha, de 94, emocionou-se na Capela de São Jorge, sem que alguém a pudesse consolar com um abraço. Esteve sempre isolada da família, o que tornou o dia ainda mais triste.





Logo pela manhã, a Casa Real fez questão de partilhar uma foto inédita do Duque de Edimburgo e de Isabel II na Escócia, em 2003, que retrata um momento de felicidade e descontração do casal. O funeral começou às 15h03, após um minuto de silêncio. Um Land Rover adaptado transportou o caixão do Castelo de Windsor até à capela. Atrás seguiam, a pé, Carlos, Ana, André e Eduardo, filhos de Filipe e Isabel II. Logo a seguir estavam os netos William, Peter Phillips e Harry, todos vestidos de preto em vez das habituais fardas militares. As respetivas mulheres esperavam-nos à porta da igreja. Kate Middleton homenageou o duque ao usar o colar que usou na festa do seu 70º aniversário de casamento e uns brincos feitos a partir de pérolas oferecidas à rainha quando esta casou com Filipe, em 1947.