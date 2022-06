Rainha Isabel II está "determinada a servir o melhor possível” os britânicos

Monarca mostra-se sensibilizada com a mobilização da população no seu Jubileu de Platina.

01:30

Vânia Nunes

Terminadas as celebrações dos seus 70 anos de reinado, Isabel II mostrou-se comovida com a adesão e o entusiasmo dos súbditos nos quatro dias de festa. “Estou profundamente sensibilizada por tantas pessoas terem saído às ruas para celebrar o meu Jubileu de Platina”, partilhou, num comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham.









“Apesar de não ter participado em todos os eventos pessoalmente, o meu coração está com todos e continuo determinada a servi-vos o melhor possível, apoiada pela minha família”, disse ainda. A monarca inglesa de 96 anos, recorde-se, surgiu na varanda do palácio na quinta-feira de manhã e nesse dia à noite voltou a apareceu em público para o momento simbólico de acender a tocha do Jubileu. No entanto, na 6ª e no sábado manteve-se resguardada, a descansar, fazendo apenas uma curta aparição-surpresa no domingo, ao lado dos herdeiros ao trono, o filho Carlos e o neto William.

Entretanto, durante estes dias, Isabel II também teve a oportunidade de conhecer a bisneta Lilibet, filha de Harry e Meghan. O casal, que abdicou dos deveres reais há cerca de dois anos, mudando-se para os Estados Unidos, fez uma festa para assinalar o primeiro aniversário da menina, no sábado, mas a família não esteve toda presente. William e Kate Middleton foram as ausências mais notadas, já que tiveram uma agenda preenchida nesse dia, com uma visita a Cardiff, marcando depois presença na ‘Platinum Jubilee Party’, que decorreu no exterior do Palácio de Buckingham, em Londres.





De acordo com o jornal ‘The Sun’, a festa foi na antiga residência dos duques de Sussex, Frogmore Cottage, situada em Windsor. Zara e Mike Tindall e os filhos, assim como Peter Phillips e as filhas, estiveram entre os convidados. A publicação avança ainda que Harry e Meghan passaram esse dia com a rainha e assistiram juntos aos espetáculos musicais na TV.