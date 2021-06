Rainha Isabel II faz “acordo de paz” com o neto após polémica com nome de Lilibet Diana

Harry e Meghan Markle

Rute Lourenço

Depois de Harry e Meghan Markle terem decidido chamar Lilibet Diana à filha, numa homenagem dupla à rainha Isabel II (cujo marido a tratava carinhosamente por este nome) e à princesa do povo, o ambiente tenso entre a família real começa a desvanecer-se e a soberana já deu o primeiro sinal de tréguas ao convidar o neto para almoçar no Palácio de Buckingham, num "acordo de paz". Harry tem viagem marcada para o Reino Unido no próximo mês, quando vai ser inaugurada a estátua em memória da princesa Diana, nos jardins do Palácio de Kensington, e é nessa altura que deverá acontecer o tão esperado encontro com a avó.Para mais tarde vai ficar o dia em que a rainha irá conhecer pessoalmente a bebé Lili, como é tratada. Devido à pandemia e à longa viagem entre os Estados Unidos e Inglaterra, os duques de Sussex têm previsto esperar alguns meses até que esse momento aconteça. No entanto, não deixaram a rainha à espera e, de acordo com o site Radar Online, já fizeram a primeira videochamada para mostrar a recém-nascida a Isabel II.A bebé, a segunda filha do príncipe e da ex-atriz, nasceu no passado dia 4 de junho, na Califórnia, com 3,5 kg, e já se encontra em casa com a mãe. É neste ambiente de tranquilidade que o casal quer permanecer durante os próximos meses. Além das amas da pequena Lili, Meghan irá contar com uma ajudante de peso: a sua mãe, Doria.