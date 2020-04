Rainha Isabel II passa aniversário desgostoso

Este foi, sem dúvida, um dos aniversários mais tristes para Isabel II. No dia em que completou 94 anos (terça-feira), a rainha de Inglaterra recordou o tiroteio em massa na Nova Escócia, Canadá, o maior dos últimos 30 anos no país, que no domingo custou a vida a 16 pessoas. "O príncipe Filipe e eu estamos profundamente tristes pelos eventos, e enviamos as nossas condolências aos familiares, amigos e colegas daqueles que perderam as vidas", disse a monarca em comunicado.

Isolada no Castelo de Windsor, em Berkshire, com o marido, o duque de Edimburgo, Isabel II assinalou a data longe da família e, pela primeira vez em 68 anos de reinado, sem as tradicionais celebrações, como as salvas de canhão no Hyde Park e na Torre de Londres, devido à pandemia de coronavírus.

Já as mensagens de parabéns chegaram via telefone, videochamada ou redes sociais. William e Kate Middleton foram dos primeiros a felicitar a monarca, ao partilharem uma foto no Instagram. Já a página oficial do Palácio de Buckingham divulgou um vídeo inédito com imagens da rainha em criança, assim como fotografias de arquivo.





