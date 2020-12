Rainha Isabel II passa natal sozinha com o marido em Windsor

Está decidido! A rainha Isabel II e o marido Filipe de Edimburgo vão passar o Natal sozinhos. A informação foi confirmada pela Casa Real britânica através de uma nota partilhada nas plataformas digitais. "Tendo avaliado todos os conselhos especializados, a rainha e o duque de Edimburgo decidiram que este ano vão passar o Natal tranquilamente em Windsor", pode ler-se.A decisão vai ao encontro das recentes medidas decretadas pelo governo britânico, que decidiu apertar as restrições no Reino Unido para fazer frente à pandemia de Covid-19. Estão contabilizados mais de dois milhões de infetados com o novo coronavírus e mais de 65 mil óbitos.Este é um momento triste para Isabel II, que gosta de reunir toda a família na noite da Consoada e nos dias seguintes. Os receios com a idade da monarca e o marido, 94 e 99 anos respetivamente, foram um dos pontos fulcrais para a última decisão.Dois meses antes da chegada da época natalícia, a imprensa britânica avançou que a Família Real ia dividir-se em ‘bolhas’, para garantir a segurança de todos os membros reais. Neste primeiro plano, Isabel II deveria ter a companhia dos filhos e as noras. O neto William e a família estavam fora da lista.Ao longo dos últimos anos, a Família Real tem visto algumas das suas tradições de Natal reveladas. Entre elas, a troca de presentes simbólicos, mas repletos de humor, e um jogo de futebol com alguns funcionários do Palácio.O príncipe Carlos e a mulher Camilla, duquesa da Cornualha, deram a conhecer o plano das festas: vão passar o Natal e Ano Nova na sua propriedade de Highgrove, a sua residência de campo no Gloucestershiret. No entanto, não está descartada uma visita a Windsor.É um dos momentos mais aguardados pelos súbditos, mas também um dos mais criticados pelos contribuintes britânicos. A decoração de Natal da Família Real inglesa é considerada majestosa e e avaliada em números torna-se surpreendente. Por exemplo, o pinheiro principal , colocado à entrada do Palácio, tem cerca de 6 metros. Foram contabilizadas mais 20 mil luzes espalhadas pela propriedade. Para decorar os espaços, a equipa que acompanha de perto a rainha Isabel II contratou vários especialistas, que decidem o tipo de materiais utilizados, bem como as cores e os espaços onde vão estar distribuídos. Estima-se um investimentos superior a 38 mil euros.O príncipe Harry e a mulher Meghan decidiram permanecer nos Estados Unidos durante a época natalícia. Os planos dos duques de Sussex foram revelados ainda no decorrer de outubro. É a segunda vez que não festejam Natal com a Família Real.O príncipe William e a mulher Kate Middleton viajaram com os três filhos para Anmer Hall, a sua residência em Norfolk, antes do aperto das medidas impostas pelo governo devido à pandemia. Clã deverá festejar Consoada na mesma propriedade.