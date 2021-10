Rainha Isabel II usa bengala pela primeira vez aos 95 anos

01:30

Vânia Nunes

Aos 95 anos, a rainha Isabel II apareceu, esta semana, pela primeira vez, com uma bengala durante um ato oficial, dando sinais de debilidade física. A monarca esteve presente na abadia de Westminster, em Londres, para assinalar o centenário da Royal British Legion, organização de beneficência das Forças Armadas.Fonte da casa real inglesa explicou que a bengala foi usada para "comodidade" da rainha, quando saiu do carro para entrar na abadia e, novamente, ao sair. Além disso, a mãe do príncipe Carlos não entrou pela porta habitual, mas sim pela Poet’s Yard, mais perto do local onde se sentou durante a celebração.Apesar da idade avançada, Isabel II sempre se mostrou em forma e muito ativa. A única vez que precisou de uma bengala para a auxiliar a andar foi em 2003, após ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica ao joelho. No fim deste mês, a rainha terá outro ato oficial, a cimeira do clima COP26, em Glasgow, na Escócia.