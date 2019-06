17:15

A cerimónia de batizado do membro mais recente da família real inglesa está agendada para o início de julho. Apesar de ainda não ter sido confirmada uma data específica, sabe-se que a rainha não vai comparecer.



De acordo com a imprensa britância, a monarca já teria compromissos marcados previamente, o que inviabiliza a sua presença no batismo do mais recente membro da família real.



No entanto, este não é o primeiro batizado a que a rainha falta. Recorde-se que Isabel ll assistiu ao batismo dos bisnetos George e Charlotte mas faltou ao de Louis, o filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton.

As mesmas notícias avançam ainda que a cerimónia religiosa irá decorrer na capela de St. George, em Windsor, um local especial para o casal. Foi naquele local que o príncipe Harry foi batizado e onde oficializou o seu namoro com Meghan Markle.