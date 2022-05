Rainha Isabel II vai ficar a conhecer a bisneta Familiares envolvidos em polémicas vão participar no Jubileu.

Rainha Isabel II vai ficar a conhecer a bisneta

Mesmo impedidos de aparecer ao lado de Isabel II durante as celebrações do Jubileu de Platina – que assinala os 70 anos de reinado da rainha (entre a próxima 5ª-feira e domingo) – o casal Meghan e Harry, que abdicou dos títulos reais, ameaça roubar parte do protagonismo à monarca. É que na bagagem que trazem da Califórnia (EUA), onde estão a viver desde 2020, trazem a bebé Lilibet Diana, que Isabel II ainda não conhece.



De acordo com o ‘Daily Mail’, a rainha irá mesmo deixar de ir a uma corrida de cavalos em Epsom, no sábado, para ir ao 1º aniversário da bisneta. As mesmas fontes adiantam que a festa terá lugar numa das residências da família real, a Frogmore Cottage. Quanto ao príncipe André, afastado das funções reais após o escândalo sexual em que está envolvido, parece confirmar-se que deverá acompanhar a mãe na Ação de Graças, 6ª-feira, na Catedral de São Paulo.

