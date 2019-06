Rainha Isabel ll obrigada a "engolir o sapo" pelo filho

Quem hoje as vê, lado a lado, dificilmente consegue imaginar que a atual mulher do príncipe Carlos já esteve, em tempos, proibida de entrar no Palácio de Buckingham.Isabel II não gostou do escândalo que encheu páginas e páginas de revistas e, tentando preservar a imagem da família real, baniu Camilla, ela que ainda por cima era casada com Andrew, um seu afilhado.O primeiro sinal de fair-play de Isabel II terá sido mesmo quando, depois da morte de Diana, em 1997, aconselhou o filho a assumir o romance em vez de o manter escondido, um ato de coragem uma vez que a opinião pública ainda chorava o desaparecimento da ‘princesa do povo’.Membro oficial da família real nos últimos catorze anos, a duquesa da Cornualha até já foi distinguida por Isabel II com duas ordens de grande relevo: a Ordem da Família Real e a Grande Cruz da Ordem Vitoriana.Aos 93 anos, Isabel II parece já ter as pazes feitas com Camilla, acreditando que esta será uma boa parceira para o seu filho, futuro rei de Inglaterra.