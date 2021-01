Rainha Letizia está viciada em reinar mesmo nos dias de folga

Segundo fontes próximas, mesmo quando vai às compras, a rainha de Espanha pauta sempre todas suas escolhas pensando nos atos públicos e na melhor forma de se apresentar perante o país e o mundo.Se é verdade que o número de atos oficiais baixou drasticamente este ano por causa da pandemia, o facto é que nem por isso Letizia aliviou a sua agenda, da qual obviamente também fazem parte os seus momentos em família.De regresso ao palácio, começa então o seu dia de trabalho, sozinha ou com Felipe, sobretudo se com o rei tem de tratar de atos em comum, como, por exemplo, viagens.Por causa da pandemia, a rainha tem realizada muitas reuniões no palácio, ou presenciais ou por videoconferência, que não são do conhecimento público. Letiza opta quase sempre por fazê-las em ambiente discreto, numa sala de paredes brancas, sem revelar muito da sua privacidade.