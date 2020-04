Rainha Letizia aos gritos com a sogra no Palácio

A carregar o vídeo ...

Rainha Letizia humilha o marido em público

Oambiente no seio da família real espanhola está a ferro e fogo. Depois de ter voltado costas ao sogro,voltou a ‘pegar-se’ forte e feio com a sogra, a. Os últimos relatos apontam para uma discussão que acabou em gritos e, segundo alguma imprensa, o palácio de Zarzuela está virado do avesso.Há mesmo quem diga que se vive uma verdadeira guerra civil na corte espanhola, entretanto dividida em duas fações: os que apoiam o atual rei Felipe VI e os que se posicionam junto de Juan Carlos.Se é verdade que a relação entre Letizia e Sofia nunca foi das melhores, agora voltou a azedar, tudo por causa do coronavírus, imagine-se. A viver numa ala diferente do palácio Zarzuela, para cumprir as recomendações de isolamento e distanciamento social, a rainha emérita terá ligado a Letizia para falar com as netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, mas recebido em troca uma valente nega. O telefonema acabou em gritaria com a atual rainha a mandar calar a sogra e a deixar incrédulos todos os funcionários do palácio.Recorde-se que este episódio acontece pouco depois de Letizia ter voltado costas ao sogro, no seguimento da polémica financeira que envolve, em que as autoridades judiciais de Espanha e Suíça estão a investigar uma suposta doação de 65 milhões de euros do rei à ex-amante, Corinna Larsen. Em causa está a origem do dinheiro, que terá sido oferecido a Juan Carlos pelo governo saudita como contrapartida pela concessão de um lucrativo contrato a um consórcio espanhol.Sobre a polémica Letizia terá mesmo dito que não admitia que as mãos sujas do sogro manchassem a reputação da casa real. Felipe VI renunciou à herança do pai e à verba que lhe era atribuída, no valor de quase 200 mil euros anuais, mas alguma imprensa garante que tudo isto estará também a causar mau estar entre Letizia e Filipe.