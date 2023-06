Rainha Letizia apoia seleção feminina Atletas vão disputar o Campeonato do Mundo de Futebol.

Rainha Letizia

Foto: Lisi Niesner/Reuters

01:30

A rainha Letizia visitou as atletas da seleção feminina de futebol de Espanha na Cidade do Futebol, em Las Rozas, Madrid, com o objetivo de lhes desejar boa sorte para o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino 2023, onde Portugal também estará. Esta foi a primeira vez que um membro da família real espanhola se despediu da seleção feminina antes da partida para um grande torneio.

