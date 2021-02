Rainha Letizia assume cabelos brancos Mulher do Rei Felipe VI está a apoiar os cabeleireiros e salões de beleza que se viram obrigados a fechar portas.

Rainha Letizia

Foto: Francisco Go Handout

Se é verdade que, nos últimos tempos, Letizia tem sido falada por optar por um visual mais natural e casual nas suas aparições públicas, desta feita a Rainha de Espanha surpreendeu tudo e todos ao assumir os seus cabelos brancos. Segundo avança a imprensa espanhola, esta foi mesmo a forma que a mulher do Rei Felipe VI encontrou para apoiar os cabeleireiros e salões de beleza que se viram obrigados a fechar portas por causa da pandemia.



A monarca presidiu ao Fórum da Associação Espanhola Contra o Cancro e optou por uma blusa branca com laço no pescoço, de Hugo Boss, que combinou com calças de cintura subida, cinzentas.

