Rainha Letizia comanda a família

Ocaráter autoritário da rainha de Espanha já é bem conhecido do público, mas sabe-se agora que é a mulher de Felipe VI quem decide sobre tudo o que acontece no Palácio da Zarzuela.De acordo com o site espanhol Moncloa, Letizia tem sempre algo a dizer, até no que toca aos animais domésticos.Afinal, foi ela quem obrigou o marido a livrar-se de Pushkin, o seu querido cão da raça Schnauzer.A relação de Letizia com os sogros sempre foi conturbada.Mas tornou-se mais difícil após o nascimento das filhas, Leonor e Sofia, com a então princesa a fazer de tudo para limitar o contacto entre as jovens e os avós, Juan Carlos e Sofia. Quando Felipe interveio, a mulher ameaçou abandonar o palácio.Apaixonado por barcos, o rei de Espanha sempre desejou que as filhas, à semelhança dos sobrinhos, ingressassem na escola de vela, cumprindo a tradição.Após várias discussões, a vontade de Letizia prevaleceu e tanto Leonor como Sofia ficaram longe das regatas.Pouco depois de casarem, Letizia proibiu Felipe de conviver com cinco dos seus melhores amigos - Javier López-Madrid, Pedro López Quesada, José Antonio Jiménez Izquierdo, Álvaro Fuster e Pablo de Grecia.A asturiana tinha receio do que estes poderiam dizer sobre ela e decidiu afastá-los, para que tivesse total controlo sobre o marido.O maior pesadelo de Letizia é que a filha, Leonor, nunca venha a ser coroada como rainha de Espanha. Mas a monarca está disposta a fazer tudo para que isso não aconteça. Mas essa não é a única dor de cabeça de Letizia. Aos 14 anos, a princesa parece estar a viver o seu primeiro amor ao lado de um colega de turma.Aconselhado pela mulher, Felipe VI está disposto a tudo para salvar a monarquia e o futuro da filha como rainha de Espanha. Há quem diga que foi Letizia a obrigar o rei a afastar-se do pai, Juan Carlos, e a retirar-lhe a ‘mesada’ que recebia da Casa Real, de forma a distanciar-se dos escândalos de corrupção.