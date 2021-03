Rainha Letizia de Espanha foi silenciada como Meghan Markle

Os especialistas falam mesmo em mulheres que são ridicularizadas e silenciadas pelas instituições que representam.Aquela publicação garante, por exemplo, que assim como Meghan Markle terá recebido indicações claras de Isabel II sobre o seu papel na família, também Letizia foi silenciada pela rainha Sofia assim que se casou com Felipe VI.Tal como Meghan revelou na entrevista a Oprah ter sentido algumas resistências por parte de vários elementos da família real em aceitá-la, também Letizia nunca foi bem recebida por pessoas muito próximas à monarquia, que a renegavam por causa de seu passado.O seu dia a dia no Palácio sempre esteve sob constante pressão, com a atual rainha a ter lutado com unhas e dentes para conquistar o respeito que ainda hoje parece não ter alcançado plenamente.A imprensa espanhola questiona agora se, de alguma forma, Letizia se terá sentido inspirada pela entrevista de Meghan Markle e se alguma vez a bomba também irá explodir no Palácio de Zarzuela.