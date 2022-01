Rainha Letizia desiludida com paixão da princesa Leonor Letizia quer a filha focada nos estudos.

Princesa Leonor de Espanha

06:00

Apesar do título real de Princesa de Espanha, Leonor, de 16 anos, é uma jovem adolescente igual a tantas outras e está pela primeira vez apaixonada. Em dezembro, a princesa das Astúrias regressou a casa para passar as férias de Natal junto da família, mas ao que parece a jovem está ansiosa para regressar ao País de Gales e ao colégio UWC Atlantic. Tudo por causa de um rapaz que conheceu e que terá conquistado o seu coração.



As informações não agradam nada à rainha Letizia que quer ver a filha apenas focado nos estudos, sem qualquer distração, muito menos namorados. Segundo uma amiga próxima da jovem revelou ao site espanhol ‘Informalia’, trata-se de um jovem “alto, magro, muito bonito, estrangeiro e companheiro de internato”. Leonor deverá regressar aos estudos ainda esta semana.

