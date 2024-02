Rainha Letizia deu um passo em falso Letizia deixou cair uma pulseira no meio de cerimónia.

01:30

Foi um momento embaraçoso, aquele por que passaram os reis de Espanha esta quarta-feira. Durante a receção ao Corpo Diplomático no Palácio Real, em Madrid, Letizia deixou cair a pulseira de diamantes e safiras que estava a usar – e que condizia na perfeição com o seu vestido azul-cobalto.



No meio dos cumprimentos, a rainha baixou-se, apanhou a joia e voltou a colocá-la no pulso, sem constrangimentos. Já Felipe VI fez cara de contrariado, para, logo a seguir, voltar a sorrir para os diplomatas. É assim. Deixar cair uma pulseira que custa milhares de euros acontece a qualquer uma...

