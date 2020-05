Rainha Letizia faz cumprimento com o cotovelo durante visita a mercado

Os dois conheceram em primeira mão as dificuldades e situações que os funcionários do sector de fornecimento de alimentos estão a enfrentar nos dias que correm, após verem as suas atividades a aumentar nesta fase em que o seu trabalho foi essencial, para garantir que nada faltaria nos supermercados.





Durante a manhã que passaram no local, Felipe VI e a companheira mostraram-se protegidos a usar máscara durante toda a visita.





Além de aprenderem sobre as funções que os trabalhadores têm vindo a desempenhar, visitaram ainda a maior plataforma de distribuição, marketing, transformação e logística de alimentos frescos de Espanha, agradecendo pessoalmente pelo esforço importante que estão a fazer todos os dias.









A rainha Letizia já se tinha mostrado atenta à situação que se tem vindo a viver devido ao coronavírus, ao sair do palácio real para se dedicar a fazer voluntariado na capital espanhola. Os monarcas visitaram também o mercado central de peixes, frutas e legumes, onde também receberam explicações sobre todo o processo.

O rei Felipe VI e a mulher, Letizia, mostraram-se solidários com a situação que se atravessa, e surpreenderam ao visitar um mercado em Madrid, 'Mercamadrid'. Os reis de Espanha foram acompanhar e felicitar o trabalho de muitos daqueles que estão a fazer grandes esforços em tempos de pandemia do novo coronavírus.