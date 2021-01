Rainha Letizia furiosa após sobrinho visitar Iñaki Urdangarin na prisão

Segundo fonte próxima, a monarca já havia dito que não queria que nenhum dos membros da Casa Real visitasse Iñaki na prisão, temendo que isso pudesse refletir-se na imagem da coroa.O primogénito dos ex-duques de Palma esteve uma hora e meia dentro do estabelecimento. Ora isto não caiu bem a Letizia e, segundo alguns especialistas nos assuntos da coroa, a desobediência do sobrinho poderá ter agora consequências. Mas este não é caso isolado.O caso veio agravar ainda mais as relações entre Letizia e a cunhada, que já andava azedada.Iñaki começou a cumprir, em 2018, uma sentença de cinco anos e dez meses de prisão, acusado de usar a instituição Nóos para fazer desvios de dinheiro de fundos públicos.