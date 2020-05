Rainha Letizia gasta 200 mil euros em comida e bebida

Por diversas vezes,mereceu a reputação de mulher comedida, ao preferir roupas da Zara a marcas de alta costura e por não hesitar em repetir indumentárias em eventos oficiais. Contudo, agora que a Lei da Transparência obriga a Casa Real a tornar as suas despesas públicas - desde o escândalo de corrupção Nóos - esta imagem está a desvanecer-se junto dos súbditos.Parece que, no que toca ao dinheiro dos contribuintes, Letizia é tudo menos ponderada. A mulher do rei de Espanha quis renovar recentemente as fotografias oficiais de família e contratou a artista Estela de Castro para o fazer.No último trimestre de 2019, oHá quem diga que Letizia é obcecada por tudo o que se escreve sobre ela, ao ponto de ter alertas no seu telemóvel sempre que é publicada uma notícia na qual conste o seu nome. Desta forma, não é de estranhar que a Casa Real tenha gastado 104 mil euros em publicações em papel no último trimestre do ano passado.Mas as despesas dosnão se ficam por aqui. Segundo o documento, pagaram 60 500 euros por um "serviço de comunicações seguras" e investiram 21 mil euros num "sistema de armazenamento e intercâmbio seguro de arquivos". O Palácio da Zarzuela gastou ainda perto de 79 mil euros num sistema Wi-fi de multiconferência na sua sala de reuniões e cerca de 30 mil euros em postais de Natal para todo o Mundo.