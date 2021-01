Rainha Letizia preocupada com futuro da filha Leonor

23 jan 2021 • 18:29

Por causa dos escândalos que têm manchado a coroa espanhola, Letizia é, de há algum tempo a esta parte, uma rainha à beira de um ataque de nervos. As polémicas que envolvem o rei emérito, Juan Carlos, prestaram um péssimo serviço à imagem da instituição e a confiança dos cidadãos na Casa Real baixou para mínimos históricos.Fontes próximas do Palácio asseguram que foi Letizia quem sugeriu ao marido, o rei Felipe VI que, no início do ano, renunciasse à herança que pudesse vir a receber um dia do seu pai, Juan Carlos, e que retirasse a este a verba anual de 194 mil euros prevista no orçamento da Casa Real, naquilo que foi uma enorme humilhação ao antigo rei. A verdade é que, para Letizia, todas as medidas são poucas para salvar a monarquia e afastar-se da figura do emérito.Especialistas políticos alertam, entretanto, que, se nenhuma ação for tomada sobre o assunto, Dona Leonor poderá nunca chegar ao trono espanhol e que Felipe VI poderá vir mesmo a ser o último rei. Entre os escândalos que assolaram Zarzuela e as forças republicanas que ganham cada vez mais peso, parece improvável que, em cinquenta anos, Espanha continue a ser uma monarquia parlamentar constitucional.