Rainha Letizia procura ajuda médica

11:55

Rute Lourenço

A viver debaixo de uma forte depressão e em clima de guerra constante com os sogros, Sofia e Juan Carlos, Letizia tem cedido à depressão nos últimos tempos. Segundo a imprensa espanhola, a rainha tem-se mostrado incapaz de lidar com os problemas no palácio e intensificou as idas ao psicólogo. "Ela tem apoio há muito tempo de um conceituado especialista de Madrid, mas as consultas intensificaram-se nos últimos tempos. A Letizia sente que não consegue lidar com tudo sozinha e que precisa de ajuda", diz uma fonte.

PROBLEMAS NO CASAMENTO

E as idas ao psicólogo não se prendem apenas com as desavenças entre a rainha e os sogros. De acordo com o site espanhol Jornal Digital, a relação com o marido, Felipe VI, já viveu melhores dias e tudo devido à obsessão da rainha pela organização e pelo total cumprimento de determinadas regras. Segundo o site, os dois estão em desacordo em muitos aspetos relacionados com a educação das filhas de ambos, as infantas Sofia e Leonor. "A Letizia quer dar o braço a torcer e mudar certos aspetos, até porque sabe que se isso não acontecer os problemas no casamento agravam-se e muito", diz a mesma fonte.