Rainha Letizia quer sogro Juan Carlos longe do palácio

Reis de Espanha

Em período de crise sanitária por causa da, a coroa espanhola vive uma outra crise, esta certamente mais duradoura entreA rainha anda de costas voltadas com o sogro por causa do escândalo económico que envolve o rei emérito e, segundo fontes próximas da família real, Letizia não admite quedo sogro manchem a reputação da coroa espanhola.Também o próprio Felipe VI já renunciou à herança do pai por conta da polémica, tendo ainda cortado com todas as ligações às fundações de Juan Carlos. Felipe VI decidiu ainda cancelar a verba que lhe era atribuída, no valor de quase 200 mil euros anuais.Recorde-se que as autoridades judiciais de Espanha e Suíça estão a investigar uma suposta doação de 65 milhões de euros de Juan Carlos à sua ex-amante, Corinna Larsen. Em causa está a origem do dinheiro, que terá sido oferecido ao rei emérito pelo governo saudita como contrapartida pela concessão de um lucrativo contrato a um consórcio espanhol.De acordo com o Ministério Público suíço, Juan Carlos recebeu 100 milhões de dólares (89 milhões de euros) provenientes da Arábia Saudita, em 2008, pouco tempo após a assinatura do contrato para a construção de um comboio de alta velocidade no deserto.Quatro anos depois, parte do dinheiro - 65 milhões de euros - foi transferida para a conta de Corinna Larsen. Chamada a explicar-se em tribunal, a antiga amante do rei explicou que se tratou de umade Juan Carlos, motivada pelo "carinho" que ele tinha por ela e pelo filho, e garantiu desconhecer a origem do dinheiro.Este escândalo veio agravar uma relação que nunca foi saudável entre Letizia e Juan Carlos, com vários meios de comunicação social a garantirem que a rainha nunca permitiu o convívio das netas com o avô. Recorde-se também que faz em junho seis anos que Juan Carlos abdicou do trono para o filho.