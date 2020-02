Rainha Letizia revive o drama da suicídio da irmã

A imprensa espanhola sempre alegou que a irmã da rainha não aguentou a pressão dos media, da qual toda a família foi alvo assim que Letizia saltou para a ribalta e começou o romance com Felipe de Espanha.





A rainha Letizia está perto de viver uma data que a entristece. Foi no dia 7 de fevereiro de 2007 que a mulher do rei Filipe VI perdeuA familiar da rainha suicidou-se aos 31 anos, num apartamento em Madrid, onde vivia com o companheiro, Roberto Garcia. Foi o namorado que encontrou o corpo da irmã da monarca.Na altura, a autópsia mostrou que Erika, que enfrentava uma crise emocional, tomou uma dose elevada de comprimidos e o seu corpo não resistiu, provavelmente, ansióliticos que estava a tomar para controlar a ansiedade.A tragédia abalou a vida de Letizia, que, na altura, estava casada com Felipe VI apenas há três anos.Foi no funeral de Erika, que, pela primeira e única vez, os seguidores da família real espanhola se puderam emocionar ao testemunhar a dor de Letizia, que surgiu em lágrimas para se despedir de Erika Ortiz.. No próximo dia 7, será novamente um dia marcado pelo drama que fez com que a família nunca mais fosse a mesma.