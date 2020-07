Rainha Letizia regressa às galas com muito glamour

Há muito que elegância da rainha Letizia se tornou motivo de destaque entre a realeza espanhola.Os reis de Espanha retomam, aos poucos, a agenda agenda oficial e marcaram presença numa gala, a primeira desde que entraram em vigor as restrições impostas pela pandemia Covid-19, fazendo notar a sua presença.Tratou-se da entrega dos Prémios Mariano de Cavia, Luca de Tena e Mingote e Letizia brilhou com um elegante vestido vermelho, uma das suas cores de eleição, que destaca a sua beleza e elegância.Este é um evento particularmente especial para a monarca, uma vez que homenageia a profissão à qual se dedicava antes de trocar alianças com o rei Felipe VI.A rainha brilhou com um vestido que estreou em março do ano passado durante uma visita oficial a Buenos Aires e voltou a repetir em outubro, no 30.º aniversário do jornal ‘El Mundo’.O modelo, que se destaca pelo decote assimétrico, é uma adaptação de uma peça da coleção de primavera/verão 2016 de Roberto Torreta.Originalmente, o vestido só existia em azul-escuro, mas a rainha terá pedido ao estilista que criasse um especialmente para si, numa das suas cores de eleição.Um pedido especial que foi imediatamente aceite pelo criador de moda, que levou a rainha a evidenciar toda a sua beleza bastante elogiada entre os espanhóis.Ao longo do evento, os monarcas Letizia e Felipe adotaram todas as medidas preventivas contra o vírus da Covid-19, nunca excluindo o uso de máscara de proteção que já se tornou numa peça obrigatória em todos os visuais.