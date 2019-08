Rainha Letizia volta à televisão

Letizia vai voltar à televisão. Há 16 anos, a rainha de Espanha era jornalista e acabou por desistir da sua profissão por amor a Felipe. Agora, Letizia vai participar num documentário que está a ser feito sobre as rainhas do século XXI.A televisão pública alemã ZDF vai lançar o 'Profissão: Rainha', onde esteve a acompanhar durante um ano a vida de Letizia, Máxima, da Holanda e Mathilde, da Bélgica.A jornalista Julia Melchior acompanhou a rainha espanhola durante compromissos oficiais, mas também esteve presente em vários momentos íntimos, onde pôde ver como Letizia é "quando ninguém vê".Segundo a nota de imprensa emitida pela cadeia alemã, a mulher do rei Felipe prepara as suas visitas, receções, viagens e discursos., revelaram. No mesmo comunicado, a ZDF afirmou que a rainha considera que o seu trabalho se assemelhaAinda não há data confirmada para o lançamento do documentário que vai mostrar, com detalhe, a vida das rainhas.