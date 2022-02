Rainha Paola e Rei Alberto II: dez anos de traições e infelicidade Canal belga RTVF revela toda a história do casal.

Reis eméritos da Bélgica, rei Alberto II, de 87 anos, e rainha Paola, de 84

A rainha Paola, de 84 anos, admitiu que foi infiel ao marido, o rei Alberto II, de 87. A notícia está a abalar a Bélgica. Os reis eméritos belgas confiaram na RTVF, rádio e televisão belga da comunidade francesa, para fazer um documentário onde acabaram por confidenciar os seus pecados. "Foi um amor um pouco egoísta. Não voltaria a fazê-lo, mas não me arrependo. Foi uma fase triste da minha vida, e estávamos à beira da separação", contou Paola, sem mostrar arrependimento.



A infidelidade da rainha aconteceu entre 1970 e 1980, quando estava infeliz no seu casamento e teve um romance com um jornalista francês.Mas também Alberto foi infiel à mulher, acabando por ter uma criança fora do casamento, que apenas reconheceu como sua filha ilegítima em 2020. O casal real chegou a pedir o divórcio, mas reconciliou-se.

