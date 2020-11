Rainha Sofia celebra 82 anos na pior fase da coroa

Foi na pior fase da vida da coroa espanhola, com a imagem da monarquia manchada por polémicas, que a rainha emérita Sofia –O ano de 2020, contudo, não lhe irá deixar saudades: o marido Juan Carlos saiu de Espanha e vive hoje no Dubai após o escândalo sexual que abalou o país; o filho, Felipe VI, tenta limpar a imagem da família real; a filha infanta Cristina, sem o marido, debate-se com uma depressão, e o genro Iñaki Urdangarín cumpre pena de prisão por crimes de peculato, prevaricação, fraude contra a administração, dois crimes fiscais e tráfico de influências.A juntar a isto, Sofia teve de ver o seu país lidar com uma pandemia, que já provocou mais de 36 mil mortos e mais de um 1,2 milhões de infetados. Ainda assim, vale à rainha emérita o facto de ser uma das figuras públicas mais acarinhadas pelos espanhóis.Especialistas em realeza consideram mesmo queApesar das humilhações, Sofia nunca deixou de pôr a coroa em primeiro lugar.Se é verdade que Juan Carlos, por exemplo, foi pronunciado este ano mais do que qualquer outro de forma negativa, o da rainha Sofia foi sempre referido com admiração e carinho por parte dos espanhóis. A rainha emérita uniu-se, entretanto, mais do que nunca ao filho, Felipe VI, na tentativa de juntos conseguirem reerguer a coroa espanhola do abalo provocado pelas sucessivas polémicas. Mais do que vítima, Sofia é hoje vista como parte da solução.